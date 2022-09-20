Вибух буде чутно сьогодні, 20 вересня. Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

Зверніть увагу З'явилося відео моменту вибуху міни в Затоці

Жителі Одеси чутимуть вибух

Сьогодні під Одесою буде чутно вибух. Рятувальники здійснюватимуть контрольоване знищення боєприпасів часів Другої світової війни,

– заявив Назаров.

Він зазначив, що підрив боєприпасу відбудеться на Одещині.

Під Одесою на пляжі на міні підірвався відпочивальник

У селі Грибівці чоловік пішов відпочивати на пляж. Він вирішив перевірити глибину води, але наштовхнувся на російську міну, яку зірвалося з якоря та віднесло до берега. Внаслідок цього чоловік підірвався.

Пізніше стало відомо, що трагедія сталася з родиною переселенців з Донецької області. До речі, трагічний момент потрапив на відео.

Варто переглянути – Оперативна інформація від Генштабу станом на 20 вересня: дивіться відео