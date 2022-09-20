Вибух буде чутно сьогодні, 20 вересня. Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.
Зверніть увагу З'явилося відео моменту вибуху міни в Затоці
Жителі Одеси чутимуть вибух
Сьогодні під Одесою буде чутно вибух. Рятувальники здійснюватимуть контрольоване знищення боєприпасів часів Другої світової війни,
– заявив Назаров.
Він зазначив, що підрив боєприпасу відбудеться на Одещині.
Під Одесою на пляжі на міні підірвався відпочивальник
У селі Грибівці чоловік пішов відпочивати на пляж. Він вирішив перевірити глибину води, але наштовхнувся на російську міну, яку зірвалося з якоря та віднесло до берега. Внаслідок цього чоловік підірвався.
Пізніше стало відомо, що трагедія сталася з родиною переселенців з Донецької області. До речі, трагічний момент потрапив на відео.
Варто переглянути – Оперативна інформація від Генштабу станом на 20 вересня: дивіться відео