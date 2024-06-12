За дело взялась Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона. Инцидент с дракой произошел в Киевском РТЦК и СП города Одессы.

К теме Уклонист и сомнительные медики: в Одесском ТЦК рассказали свою версию столкновения возле военкомата

Прокуратура открыла дело о драке с ТЦК в Одессе

В прокуратуре отметили, что предварительно выяснено, что 11 июня 2024 года в Киевский РТЦК и СП для установления степени годности к военной службе доставлен военнообязанный, который по дороге вызвал себе карету скорой медицинской помощи.

В дальнейшем между медицинским работником и представителем РТЦК и СП возник конфликт, в котором пострадали обе стороны. Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, в результате чего будет дана правовая оценка действий всех участников конфликта,

– сказали правоохранители.

Прокуроры также отметили, что досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления Нацполиции в Одесской области под процессуальным руководством Одесской спецпрокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Стоит отметить, что прокуратура открыла дело по 4 части статьи Уголовного кодекса Украины о хулиганстве. В случае доказательства вины подозреваемых в судебном порядке им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как произошла драка между ТЦК и скорой