Первым открытым пляжем в Одессе стал "Калетон". Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.
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В Одессе открыли первый пляж
В ОВА сообщили, что вместе с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" был подписан приказ о доступе людей к морю.
С сегодняшнего дня первая открытая зона – пляж "Калетон" в Одессе. Список будет дополняться (по мере прохождения проверок),
– написал Кипер.
В общем планируют открыть около 20 пляжей в Одессе и районе, а также одну лагуну в Измаильском районе. В прошлом году только 6 пляжей имели соответствующие условия для отдыха.
Глава ОВА отметил, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов – пребывание людей у моря запрещено.
Пляжный сезон в Одесской области: что известно
- В Одесской ОГА сообщили, что комиссии работают над вопросом эффективности установки в море сеток для опасных взрывчатых предметов. Владельцы пляжей предлагают привлечь человека, который бы наблюдал за приближением к побережью мин.
- Относительно открытия пляжей в ОВА обратилась администрация села Фонтанка и Измаильская РВА. Отмечается, что там планируют позволить людям отдыхать в лагуне в селе Приморское.
- Как уверяет глава военной администрации, хотят также открыть туристический маршрут по каналам в городе Вилково. Однако, по словам Кипера, пока там есть по меньшей мере два важных предостережения.