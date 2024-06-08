Первым открытым пляжем в Одессе стал "Калетон". Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

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В Одессе открыли первый пляж

В ОВА сообщили, что вместе с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" был подписан приказ о доступе людей к морю.

С сегодняшнего дня первая открытая зона – пляж "Калетон" в Одессе. Список будет дополняться (по мере прохождения проверок),

– написал Кипер.

В общем планируют открыть около 20 пляжей в Одессе и районе, а также одну лагуну в Измаильском районе. В прошлом году только 6 пляжей имели соответствующие условия для отдыха.

Глава ОВА отметил, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов – пребывание людей у моря запрещено.

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