Першим відкритим пляжем в Одесі став "Калетон". Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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В Одесі відкрили перший пляж

В ОВА повідомили, що разом з Командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" був підписаний наказ про доступ людей до моря.

Від сьогодні перша відкрита зона – пляж "Калетон" в Одесі. Список буде доповнюватися (по мірі проходження перевірок),

– написав Кіпер.

Загалом планують відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також одну лагуну в Ізмаїльському районі. Минулоріч лише 6 пляжів мали відповідні умови для відпочинку.

Очільник ОВА наголосив, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів – перебування людей біля моря заборонено.

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