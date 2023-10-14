Местные возмущены забором вокруг Дюковского парка. Говорят, что он появился ночью, то есть в комендантский час. 24 Канал собрал детали скандала с забором в Одессе.
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Что известно о застройке
В ночь на 10 октября Дюковский парк начали обносить забором – в комендантский час. Одесситы заметили строительство и начали писать об этом в социальных сетях.
Первые секции забора установили недалеко от Раскидайловской улицы, в западной части зеленой зоны. Проблема не только в том, что строительство началось с нарушением комендантского часа: посетители кафе теперь вынуждены покупать напиток из-за забора.
Кофе из-за забора в Одессе: смотрите видео
Местные говорят, что забор не очень крепкий и его было бы легко сломать. Но хотят, чтобы все было в рамках закона, потому вызвали полицию.
Что говорят одесситы о скандальном заборе: смотрите видео
Решился ли вопрос с забором – пока неясно.
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Какова реакция мэрии
Там говорят, что строительство законно, ведь Дюковский парк хотели реконструировать еще до войны.
Теперь в рамках проекта по благоустройству забор будет по периметру всей зеленой зоны – это якобы должно усилить безопасность отдыхающих, как в местном парке Горького.
Помимо установки скандального сооружения будет ремонт прилегающих территорий, а обновленный парк соединят с упорядоченным участком на Балковской.
Дюковский парк на карте Одессы