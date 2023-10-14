Местные возмущены забором вокруг Дюковского парка. Говорят, что он появился ночью, то есть в комендантский час. 24 Канал собрал детали скандала с забором в Одессе.

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Что известно о застройке

В ночь на 10 октября Дюковский парк начали обносить забором – в комендантский час. Одесситы заметили строительство и начали писать об этом в социальных сетях.

Первые секции забора установили недалеко от Раскидайловской улицы, в западной части зеленой зоны. Проблема не только в том, что строительство началось с нарушением комендантского часа: посетители кафе теперь вынуждены покупать напиток из-за забора.

Кофе из-за забора в Одессе: смотрите видео

Местные говорят, что забор не очень крепкий и его было бы легко сломать. Но хотят, чтобы все было в рамках закона, потому вызвали полицию.

Что говорят одесситы о скандальном заборе: смотрите видео

Решился ли вопрос с забором – пока неясно.

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Какова реакция мэрии

Там говорят, что строительство законно, ведь Дюковский парк хотели реконструировать еще до войны.

Теперь в рамках проекта по благоустройству забор будет по периметру всей зеленой зоны – это якобы должно усилить безопасность отдыхающих, как в местном парке Горького.

Помимо установки скандального сооружения будет ремонт прилегающих территорий, а обновленный парк соединят с упорядоченным участком на Балковской.

Дюковский парк на карте Одессы

Важно! Трехуровневый Дюковский парк (или Дюковский сад) – самый старый парк Одессы. Его заложил в 1810 году как собственную резиденцию герцог де Ришелье, которого часто называют Дюк (от французского duc – "герцог"). Парк многократно менял названия, но известен не только этим: там живописно, потому что есть источник и пруд, и там часто снимали фильмы.