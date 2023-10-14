Місцеві обурені огорожею навколо Дюковського парку. Кажуть, що вона з'явилася вночі, тобто в комендантську годину. 24 Канал зібрав деталі скандалу з парканом в Одесі.
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Що відомо про забудову
У ніч на 10 жовтня Дюківський парк почали обносити парканом – у комендантську годину. Одесити помітили будівництво і почали писати про це у соціальних мережах.
Перші секції паркану встановили неподалік Розкидайлівської вулиці, у західній частині зеленої зони. Проблема не тільки в тому, що будівництво почалося з порушенням комендантської години: відвідувачі кав'ярні тепер змушені купувати напій через паркан.
Кава через паркан в Одесі: дивіться відео
Місцеві кажуть, що паркан не дуже міцний і його було би легко зламати. Але хочуть, щоб усе було в рамках закону, тому викликали поліцію.
Що говорять одесити про скандальний паркан: дивіться відео
Чи вирішилося питання з парканом – поки незрозуміло.
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Яка реакція мерії
Там кажуть, що будівництво законне, адже Дюківський парк хотіли реконструювати ще до війни.
Тепер у рамках проєкту з благоустрою паркан буде по периметру всієї зеленої зони – це нібито має посилити безпеку відпочивальників, як у місцевому парку Горького.
Окрім встановлення скандальної споруди, буде ремонт прилеглих територій, а оновлений парк з'єднають із упорядкованою ділянкою на Балківській.
Показуємо Дюківський парк на карті Одеси