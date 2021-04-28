Утром 28 апреля в Службу спасения поступило сообщение об обрыве лифта в жилом доме. Инцидент произошел в жилом комплексе "Академгородке" на улице Говорова, 10Г.

Спасатели на месте происшествия помогли открыть двери лифта. К счастью, все смогли выйти из кабины самостоятельно. К теме Не могла снять кольцо: спасатели помогли 14-летней девочке в Одесской области Что известно об обрыве лифта Чрезвычайное происшествие произошло в 8 утра, когда жители массово собирались на работу. Работники МЧС спешат к месту аварии: видео Трос лифта оборвался, когда он уже спустился на 1 этаж.

Кабина лифта полетела в низ лифтовой шахты на высоту около 7 метров.

Работники ГСЧС освободили 8 мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Они смогли самостоятельно выйти из лифта. Медики осматривают пострадавших: видео