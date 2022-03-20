В Одессе мужчина с фейковой справкой дважды пытался украсть гумпомощь для Николаева

Одессит уже дважды пытался украсть гуманитарную помощь для жителей Николаева. У него была поддельная справка якобы от Виталия Кима.

О попытках одессита украсть гуманитарную помощь, в сети сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

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Мужчина пытался украсть помощь для Николаевщины

У нас есть человек, который с липовой доверенностью от Виталия Кима пытается в Одессе украсть уже второй раз наш гуманитарный груз, идущий на Николаевскую область,

– рассказала Замазеева.

Она назвала имя этого мужчины, это – Дмитрий Давидчук.

По словам главы облсовета, в последнее время увеличилось количество таких мошенников, поэтому ей звонят посольства или председатели областных советов, когда заказывают грузы. Подтверждают, что действительно были такие направления, что все люди по доверенности уполномочены его забрать.

Одессит дважды пытался украсть гумпомощь: смотрите видео