На происшествие отреагировали в полиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Деколонизация.Украина".

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Что известно о массовой драке в Одессе

В течение выходных 17 – 18 мая общественные деятели снесли ряд мемориальных досок и адресных табличек в честь российских и советских деятелей. Среди них были, в частности, писатель Александр Пушкин, советский лейтенант Петр Шмидт, Герой Советского Союза Дмитрий Медведев и чекист Николай Гефт.

Председатель общественной организации Вадим Поздняков в комментарии Суспильному объяснил, что сначала люди были недовольны фактом демонтажа, но физической агрессии никто не проявлял – продолжалась дискуссия.

Позже со стороны двора выбежали люди, которые вели себя неадекватно. По его словам, они выглядели как в состоянии или алкогольного, или наркотического опьянения. Они начали бросаться с кулаками на людей, которые там были – началась драка.

Мы понимаем, контингент был специфический, районный, который решил "под шумок" подраться и ограбить. Сейчас ребята плюс-минус окей, то есть, в принципе, обошлось не на столько все плохо, как могло бы быть. Полицию вызвали, заявления написаны по всему этому, по кражам, по избиению,

– рассказал Поздняков.

В общественной организации "Делаем вам нервы" заметили, что один из пострадавших ребят – с множественными синяками и ссадинами, рассечением головы, у другого – украли телефон. Несмотря на все факты, работники полиции, приехав на место, имели больше вопросов за демонтаж советской символики, а не за избиение и кражу.

В свою очередь в полиции сообщили, что по данному факту начаты два уголовных производства. Полицейские составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, что в марте в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула. Правоохранители квалифицировали событие как умышленное убийство, совершенное по заказу, вероятно, российских спецслужб. В активиста выстрелили дважды из короткоствольного оружия. Подозреваемый в убийстве – военный, совершивший дезертирство.