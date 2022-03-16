В Одессе и Николаевской области снова тревога

16 марта 2022 , 05:52
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В Одессе и Николаевской области снова объявили воздушную тревогу. Людей призвали немедленно идти в укрытие.

Соответствующая информация начала появляться в 05:44 и 05:47 16 марта. Перед этим ночью в городах уже объявляли тревогу.

Заметьте В Виннице во время воздушной тревоги раздаются взрывы

В Одессе и Николаевской области раздаются сирены

О воздушной тревоге поведали:

  • в Одессе;
  • Белгород-Днестровском;
  • Березовке;
  • Килие;
  • Беляевке;
  • Измаиле;
  • и Подольской в Одесской области;
  • а также в Вознесенском районе Николаевщины.

Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео

 

Автор: Діана Квасневська