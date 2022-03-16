В Одессе и Николаевской области снова тревога
16 марта 2022 , 05:52Читати новину українською
В Одессе и Николаевской области снова объявили воздушную тревогу. Людей призвали немедленно идти в укрытие.
Соответствующая информация начала появляться в 05:44 и 05:47 16 марта. Перед этим ночью в городах уже объявляли тревогу.
Заметьте В Виннице во время воздушной тревоги раздаются взрывы
В Одессе и Николаевской области раздаются сирены
О воздушной тревоге поведали:
- в Одессе;
- Белгород-Днестровском;
- Березовке;
- Килие;
- Беляевке;
- Измаиле;
- и Подольской в Одесской области;
- а также в Вознесенском районе Николаевщины.
Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео