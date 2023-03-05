Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. По его словам, сеть уже способна пропустить объем электроэнергии, который нужен городу и области.

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Ситуация со светом в Одесской области улучшилась

Со вторника в Одессе нет отключений – ни из-за балансовых ограничений, ни из-за сетевых. Сеть уже способна пропустить объем электроэнергии, который нужен городу и области,

– заявил Кудрицкий.

До 15 марта Укрэнерго планирует завершить основные работы по восстановлению надежности питания Одесщины – то есть, чтобы отключение сети не приводило к масштабным ограничениям потребления.

"Планируем, что эти работы будут проводиться без дополнительного ограничения потребителей", – отметил глава Укрэнерго.

Что происходит со светом по всей Украине

Недавно эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал, что на сегодняшний день энергосистема Украины повреждена, но способна обеспечить потребности потребителей в электричестве и тепловой энергии. По его словам, энергетики смогли так перестроить свою работу, что темпы восстановления поврежденных объектов стали больше, чем темпы их повреждения из-за обстрелов.

Кроме того, была усилена украинская противовоздушная оборона. Теперь далеко не каждый дрон или ракета смогут попадать в объекты энергетики.

Рябцев подчеркнул, что сейчас система достаточно активно обновляется. На местах поврежденных или разрушенных объектов строятся более защищенные и современные объекты энергетической инфраструктуры.