Про це повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, мережа вже здатна попустити обсяг електроенергії, який потрібен місту та області.

Важливо Україна може повернутися до планових відключень світла: коли та яка причина

Ситуація зі світлом на Одещині покращилась

З вівторка в Одесі немає відключень – ні через балансові обмеження, ні через мережеві. Мережа вже здатна попустити обсяг електроенергії, який потрібен місту та області,

– заявив Кудрицький.

До 15 березня Укренерго планує завершити основні роботи для відновлення надійності живлення Одещини – тобто, щоб відключення мережі не призводило до масштабних обмежень споживання.

"Плануємо, що ці роботи будуть проводитись без додаткового обмеження споживачів", – зазначив голова Укренерго.

Що відбувається зі світлом по всій Україні

Нещодавно експерт з енергетики Геннадій Рябцев розповів, що на сьогодні енергосистема України пошкоджена, але спроможна забезпечити потреби споживачів в електриці та тепловій енергії. За його словами, енергетики змогли так перебудувати свою роботу, що темпи відновлення пошкоджених об’єктів стали більшими, аніж темпи їхнього пошкодження через обстріли.

Окрім того, було посилено українську протиповітряну оборону. Тепер далеко не кожен дрон або ракета зможуть влучати в об’єкти енергетики.

Рябцев наголосив, що зараз система досить активно оновлюється. На місцях пошкоджених або зруйнованих об’єктів зводяться більш захищені та сучасні об’єкти енергетичної інфраструктури.