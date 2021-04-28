В Одессе в многоэтажке утром 28 апреля оборвался трос лифта. В кабине лифта находились 8 человек, среди них – сотрудники полиции и понятые.

Всех осмотрели медики. Серьезных травм пассажиры лифта не получили. Предыстория В Одессе в многоэтажке оборвался лифт: есть пострадавшие – видео Однако двоих человек забрали в больницу из-за шокового состояния. Что известно о падении лифта В 8 утра лифт с первого этажа упал в шахту. Высота составляла около 7 метров.

Испорченный трос лифта в Одессе / Фото "Думская" В середине находились мужчины в возрасте от 20 до 30 лет.

Когда чрезвчайники открыли двери, все самостоятельно смогли покинуть лифт.

Но из-за серьезного потрясения и шокового состояния их осмотрели медики.

Как сообщила "Думская", среди пострадавших были правоохранители, которые направлялись на проведение следственных действий.

Дом, в котором упал лифт / Фото "Думская"