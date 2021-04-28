В Одессе оборвался лифт: в нем ехали полицейские для проведения следственных действий
В Одессе в многоэтажке утром 28 апреля оборвался трос лифта. В кабине лифта находились 8 человек, среди них – сотрудники полиции и понятые.
Источник:"Думская"
Всех осмотрели медики. Серьезных травм пассажиры лифта не получили.
Предыстория В Одессе в многоэтажке оборвался лифт: есть пострадавшие – видео
Однако двоих человек забрали в больницу из-за шокового состояния.
Что известно о падении лифта
- В 8 утра лифт с первого этажа упал в шахту. Высота составляла около 7 метров.
Испорченный трос лифта в Одессе / Фото "Думская"
- В середине находились мужчины в возрасте от 20 до 30 лет.
- Когда чрезвчайники открыли двери, все самостоятельно смогли покинуть лифт.
- Но из-за серьезного потрясения и шокового состояния их осмотрели медики.
- Как сообщила "Думская", среди пострадавших были правоохранители, которые направлялись на проведение следственных действий.
Дом, в котором упал лифт / Фото "Думская"
Поделиться новостью