В Одессе мемориальный камень героям АТО облили фекалиями. Это сделали утром 1 апреля. Памятник расположен рядом со зданием Одесской ОГА на проспекте Шевченко.

Об этом сообщил в фейсбуке писатель и ветеран войны Валерий Пузик. Правоохранителей на месте происшествия тогда не было.

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Информация от правоохранительных органов

В управлении полиции Одесской области в комментарии 24 каналу сообщили, что к правоохранителям никто по этому случаю не обращался. Поэтому информацию об инциденте зарегистрировали на основании сообщений в сети. Сейчас устанавливают все обстоятельства и после этого будут решать открывать ли уголовное производство.

О мемориальном камне

Как сообщает Odesa Live, в 2017 году этот самый мемориальный камень облили краской. Тогда открыли производство по статье о намеренном разрушении памятников истории или культуры.

Памятный камень стоит в этом месте временно. Вскоре там проведут реконструкцию сквера Небесной сотни. Архитекторы планируют построить три мемориальных комплекса, которые будут чествовать память украинцев, погибших в 2014 году.

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