В Одессе облили фекалиями памятник героям АТО
В Одессе мемориальный камень героям АТО облили фекалиями. Это сделали утром 1 апреля. Памятник расположен рядом со зданием Одесской ОГА на проспекте Шевченко.
Источник:24 канал
Об этом сообщил в фейсбуке писатель и ветеран войны Валерий Пузик. Правоохранителей на месте происшествия тогда не было.
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Информация от правоохранительных органов
В управлении полиции Одесской области в комментарии 24 каналу сообщили, что к правоохранителям никто по этому случаю не обращался. Поэтому информацию об инциденте зарегистрировали на основании сообщений в сети. Сейчас устанавливают все обстоятельства и после этого будут решать открывать ли уголовное производство.
О мемориальном камне
Как сообщает Odesa Live, в 2017 году этот самый мемориальный камень облили краской. Тогда открыли производство по статье о намеренном разрушении памятников истории или культуры.
Памятный камень стоит в этом месте временно. Вскоре там проведут реконструкцию сквера Небесной сотни. Архитекторы планируют построить три мемориальных комплекса, которые будут чествовать память украинцев, погибших в 2014 году.
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Другой вандализм с памятниками в Украине
- Во Львове в ночь с 4 на 5 февраля 2020 года облили красной краской памятник Степану Бандере. Впоследствии нарушителей задержали.
- В Молодежном парке Харькова 24 июня 2019 года вандалы залили красной краской памятник Украинской повстанческой армии.
- 28 апреля 2014 года в Николаеве неизвестные вандалы осквернили памятник Вячеславу Черноволу. Они облили его краской цветов российского флага.
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