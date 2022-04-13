Местные СМИ сообщают, что в результате обстрелов повреждены теплицы, которые сейчас восстанавливают.
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В результате одного из вражеских обстрелов Одессы были повреждены теплицы КП "Мисселентрест", в которых выращивают цветы для парков и скверов города,
– говорится в сообщении.
В настоящее время коммунальщики оперативно восстанавливают целостность тепличного хозяйства.
Такие дела. Спасаем цветы,
– оптимистично добавили коммунальщики.
К слову, ночь на 13 апреля в Одессе была неспокойной.
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