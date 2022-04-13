Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок обстрілів пошкоджено теплиці, які наразі відновлюють.
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В результаті одного з ворожих обстрілів Одеси були пошкоджені теплиці КП "Місьзелентрест", в яких вирощують квіти для парків та скверів міста,
– йдеться у повідомленні.
Наразі комунальники оперативно відновлюють цілісність тепличного господарства.
Такі справи. Рятуємо квіти,
– оптимістично додали комунальники.
До слова, ніч проти 13 квітня в Одесі була неспокійною.
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