Жители Одессы простились со своими земляками, которые погибли, защищая Украину от полномасштабного вторжения российских захватчиков.

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В Одессе простились с погибшими воинами

Церемония прощания с Героями прошла 24 марта в Одессе, возле гарнизонного Дома офицеров. Провести военных в последний путь, кроме родителей и близких, пришли жители города, а также боевые собратья павших.

Борясь с россиянами, свои жизни отдали

  • старший солдат Блажко Виктор Викторович,
  • рекрут Оганезов Сергей Сергеевич,
  • сержант Горячко Александр Евгеньевич,
  • рекрут Лавриненко Эдуард Валентинович,
  • старший матрос Меркурьев Александр Викторович,
  • матрос Дудка Николай Николаевич,
  • матрос Янке Дмитрий Андреевич,
  • старший солдат Нерубайский Юрий Викторович.

По традиционному военному ритуалу гробы погибших Героев покрыли сине-желтым флагом. После завершения церемонии семьям павших воинов командующий ВМС со словами сострадания и поддержки передал грамоты уважения и скорби.

Похоронили погибших защитников как в Одессе, так и в других территориальных общинах области.

В Одессе простились с погибшими воинами: Фото АрмияInform

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