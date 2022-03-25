Жителі Одеси попрощалися зі своїми земляками, які загинули, захищаючи Україну від повномасштабного вторгнення російських загарбників.

Читайте також У Харкові попрощалися з Борисом Романченком, який пережив німецьких, але не російських фашистів

В Одесі попрощалися зі загиблими воїнами

Церемонія прощання з Героями відбулась 24 березня в Одесі, біля гарнізонного Будинку офіцерів. Провести військових в останню путь, окрім батьків та близьких, прийшли жителі міста, а також бойові побратими полеглих.

Борючись з росіянами, свої життя віддали

  • старший солдат Блажко Віктор Вікторович,
  • рекрут Оганезов Сергій Сергійович,
  • сержант Горячко Олександр Євгенович,
  • рекрут Лавріненко Едуард Валентинович,
  • старший матрос Мєркур’єв Олександр Вікторович,
  • матрос Дудка Микола Миколайович,
  • матрос Янке Дмитро Андрійович,
  • старший солдат Нерубайський Юрій Вікторович.

За традиційним військовим ритуалом труни загиблих Героїв покрили синьо-жовтим прапором. Після завершення церемонії родинам полеглих воїнів командувач ВМС зі словами співчуття та підтримки передав грамоти пошани та скорботи.

Поховали загиблих захисників як в Одесі, так і в інших територіальних громадах області.

В Одесі попрощалися зі загиблими воїнами: Фото АрміяInform

Зверніть увагу – прощання з Борисом Романченком: дивіться відео