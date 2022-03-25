Жителі Одеси попрощалися зі своїми земляками, які загинули, захищаючи Україну від повномасштабного вторгнення російських загарбників.

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В Одесі попрощалися зі загиблими воїнами

Церемонія прощання з Героями відбулась 24 березня в Одесі, біля гарнізонного Будинку офіцерів. Провести військових в останню путь, окрім батьків та близьких, прийшли жителі міста, а також бойові побратими полеглих.

Борючись з росіянами, свої життя віддали

старший солдат Блажко Віктор Вікторович,

рекрут Оганезов Сергій Сергійович,

сержант Горячко Олександр Євгенович,

рекрут Лавріненко Едуард Валентинович,

старший матрос Мєркур’єв Олександр Вікторович,

матрос Дудка Микола Миколайович,

матрос Янке Дмитро Андрійович,

старший солдат Нерубайський Юрій Вікторович.

За традиційним військовим ритуалом труни загиблих Героїв покрили синьо-жовтим прапором. Після завершення церемонії родинам полеглих воїнів командувач ВМС зі словами співчуття та підтримки передав грамоти пошани та скорботи.

Поховали загиблих захисників як в Одесі, так і в інших територіальних громадах області.

В Одесі попрощалися зі загиблими воїнами: Фото АрміяInform

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