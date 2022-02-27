В Одессе работает система ПВО
27 февраля 2022 , 05:37Читати новину українською
В Одессе в бой вступила противовоздушная оборона. Российские войска пытались нанести удар
Информацию о работе системы ПВО подтвердил председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук.
В то же время В результате массового обстрела Киева снаряд россиян попал в захоронение радиоактивных веществ
Это подтверждают и другие телеграмм-каналы новостей об Одессе. Отмечается, что враг пытался нарушить воздушное пространство города.
Пока информации о воздушной тревоге в Одессе не было.