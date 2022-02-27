В Одессе работает система ПВО

В Одессе в бой вступила противовоздушная оборона. Российские войска пытались нанести удар

Информацию о работе системы ПВО подтвердил председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук.

В то же время В результате массового обстрела Киева снаряд россиян попал в захоронение радиоактивных веществ

Это подтверждают и другие телеграмм-каналы новостей об Одессе. Отмечается, что враг пытался нарушить воздушное пространство города.

Пока информации о воздушной тревоге в Одессе не было.