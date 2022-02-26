В Одессе раздаются взрывы, а в Южном – воздушная тревога
26 февраля 2022 , 15:17Читати новину українською
Источник:"Думская"
В Одессе около 15:00 слышны взрывы. Однако вроде бы это работает украинская система ПВО С-300, поэтому причин для волнения нет.
В Южном – воздушная тревога. Предполагают, что наши защитники отражают налет в этом направлении.
Кстати В Харькове ввели комендантский час с 18:00 и запрет на передвижение
Очевидцы публикуют видео из поселка Великодолинское Одесской области. В небе видны клубы дыма. Говорят, что самолеты "что-то сбросили или их подбили".