В Одессе раздаются взрывы, а в Южном – воздушная тревога

26 февраля 2022 , 15:17
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Источник:

"Думская"

В Одессе около 15:00 слышны взрывы. Однако вроде бы это работает украинская система ПВО С-300, поэтому причин для волнения нет.

В Южном – воздушная тревога. Предполагают, что наши защитники отражают налет в этом направлении.

Кстати В Харькове ввели комендантский час с 18:00 и запрет на передвижение

Очевидцы публикуют видео из поселка Великодолинское Одесской области. В небе видны клубы дыма. Говорят, что самолеты "что-то сбросили или их подбили".

Автор: Ольга Музика