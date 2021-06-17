Об этом сообщили в сети 17 июня. Через потоп троллейбус №8 начал курсировать по сокращенному маршруту.

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Как ликвидировали последствия

На фото видно, что в определенных местах коммунальные работники просто начали прочищать дождеприемники после потопа. На фото видно, что они это делали лопатами еще до окончания дождя.

А в некоторых местах они даже разбирали бетонные конструкции дождеприемников. Кроме этого на улицах зафиксировали автомобиль для откачки воды.

Почему случились потопы

В горсовете Одессы сообщили, что подтопления были на 2 улицах – Химической и Приморской. Это произошло потому, что коллекторы "Инфоксводоканала" не способны справиться с большим объемом воды. Их технические характеристики не рассчитаны на такие дожди.

Ликвидация последствий непогоды в Одессе / Фото "Думская" и телеграма "7 канал"

Где ведутся работы

В телеграме "7 канала" сообщили, что на 3 станции Люстдорфской дороги сразу после ливня разметили "холодным пластиком" велополосы. Также там собирались вешать соответствующие знаки.

Починить дождеприемные колодцы решили сразу в нескольких местах:

на улице Балковской, 4;

Французском бульваре;

проспекте Шевченко;

улице 8-го Марта.

Однако работа коммунальщиков во многих местах довольно затруднена. Поскольку часто им приходится пробираться через хаотично запаркованные автомобили.

Обратите внимание! Больше всего за последнее время Одесса страдала от ливней 15 июня. Тогда в городе был не только ливень, но и шквальный ветер. Видео очевидцев были похожи на начало фильма о конце света.