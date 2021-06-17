Об этом сообщили в сети 17 июня. Через потоп троллейбус №8 начал курсировать по сокращенному маршруту.
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Как ликвидировали последствия
На фото видно, что в определенных местах коммунальные работники просто начали прочищать дождеприемники после потопа. На фото видно, что они это делали лопатами еще до окончания дождя.
А в некоторых местах они даже разбирали бетонные конструкции дождеприемников. Кроме этого на улицах зафиксировали автомобиль для откачки воды.
Почему случились потопы
В горсовете Одессы сообщили, что подтопления были на 2 улицах – Химической и Приморской. Это произошло потому, что коллекторы "Инфоксводоканала" не способны справиться с большим объемом воды. Их технические характеристики не рассчитаны на такие дожди.
Ликвидация последствий непогоды в Одессе / Фото "Думская" и телеграма "7 канал"
Где ведутся работы
В телеграме "7 канала" сообщили, что на 3 станции Люстдорфской дороги сразу после ливня разметили "холодным пластиком" велополосы. Также там собирались вешать соответствующие знаки.
Починить дождеприемные колодцы решили сразу в нескольких местах:
- на улице Балковской, 4;
- Французском бульваре;
- проспекте Шевченко;
- улице 8-го Марта.
Однако работа коммунальщиков во многих местах довольно затруднена. Поскольку часто им приходится пробираться через хаотично запаркованные автомобили.