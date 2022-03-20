Новость сообщил Сергей Братчук – представитель Одесской военной администрации. Никаких деталей пока не разглашают.

Важно Украинцев в очередной раз попросили не снимать работу сил ПВО

В Одессе слышна стрельба. Это работает ПВО – спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук,

– говорится в сообщении.

Тем временем 18 марта в Одессе огнем ПВО уничтожили российские дроны-разведчики. Братчук заметил, что: "дроны – в ад, следующими будут те, кто их запускал".

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