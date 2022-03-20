Новину повідомив Сергій Братчук – речник Одеської військової адміністрації. Жодних деталей наразі не розголошують.

Важливо Українців вкотре попросили не знімати роботу сил ППО

В Одесі чутно стрілянину. Це працює ППО – речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом 18 березня в Одесі вогнем ППО знищили російські дрони-розвідники. Братчук зауважив, що: "дрони – в пекло, наступними будуть ті, хто їх запускав".

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