Так, глава Одеської ОВА Максим Марченко, а також його спікер Сергій Братчук закликали одеситів не знімати сили ППО в дії. Це надзвичайно важливо, адже будь-яке відео може посприяти ворогові наступного разу влучити точнісінько в ціль.

Читайте також Пішли до пекла: в Одесі вогнем ППО знищено російські дрони-розвідники

Містян попросили ні в якому разі не знімати сили ППО в дії

Максим Марченко звернувся до абсолютно кожного одесита та мешканця області. Він попрохав не знімати на телефони чи відеокамери роботу сил Протиповітряної оборони.

Ефективна протиповітряна оборона – це коли ворог про неї не знає та не має жодного уявлення, звідки "прилетить",

– наголосив він.

Тож він попрохав не публікувати, не коментувати, а також не розповсюджувати відео таких "салютів". Глава ОВА підкреслив, що кожне відео демаскує системи ППО. А це, своєю чергою, знижує захист як міста, так і області. Тож може стати причиною не лише руйнувань, а й жертв.

Взагалі – уникайте розголошення інформації, що може призвести до обізнаності противника про дії Сил оборони, про те – де і в якій кількості зосереджені захисні споруди,

– підкреслив Марченко.

Він також додав, що розповсюдження інформації за допомогою телеграм-каналів також негативно впливає на виконання завдань. Ба більше, такі відомості часто використовують вороги.

І хоч заклик був до одеситів, це прохання стосується усіх українців без винятку. Пам'ятайте, що сили ППО захищають нас, а ми повинні захищати їх. Тож жодних фото, відео, а також публікацій у соціальних мережах або пабліках.

Це цікаво – Окупанти тимчасово позбавили України виходу до Азовського моря – дивіться відео: