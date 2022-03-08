Об этом сообщил Сергей Братчук, спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации. Соответствующее сообщение он опубликовал в 19:20.

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Ситуация в Одессе – контролируемая

"Враг не пройдет, все под контролем", – заверил одесситов Братчук. К слову, накануне украинские военные подвели в Черном море вражеский корабль, ОВА показала видео.

Ранее президент Зеленский предупреждал о возможной бомбардировке россиянами Одессы. Политик предупреждал: если это произойдет, будет настоящим историческим преступлением.