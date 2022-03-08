Про це повідомив Сергій Братчук, речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. Відповідний допис він опублікував о 19:20.

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Ситуація в Одесі – контрольована

"Ворог не пройде, все під контролем", – запевнив одеситів Братчук. До слова, напередодні українські військові підбили у Чорному морі ворожий корабель, ОВА показала відео.

Раніше президент Зеленський попереджав про можливе бомбардування росіянами Одеси. Політик попереджав: якщо це станеться, то буде справжнім історичним злочином.

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