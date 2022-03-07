Тепер одесити готові відбивати атаку ворога, якщо вони вирішать наблизитися до міста.

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Зокрема, центр Одеси перетворили на укріплений район – ці позиції на випадок висадки повітряного чи морського десанту захищають військовослужбовці однієї із бригад ЗСУ.



Одесу охороняють Збройні Сили України та місцеві

Замість туристів вулицями ходять люди у пікселі, а замість реклами нічних клубів – поради, в якому напрямку варто прямувати російському кораблю.



Поради, куди йти російським окупантам

Додамо, що серед бійців є і молоді, і літні люди. Усі кажуть, що готові відбивати атаки.

Контрольно-пропускні пункти працюють у декількох місцях. Волонтери кажуть, що в центрі вже затримали півдесятка диверсантів, але офіційно ці дані ще не підтверджували.



Барикади в Одесі від російської техніки

Додамо, що у Київській області також тривають активні бойові дії. Російські окупанти обстрілюють житлові будинки та інфраструктуру. Терористи накопичують свої війська та техніку.

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