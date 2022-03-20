В Одессе снова слышны взрывы: в ОВА говорят, что ПВО активно сбивает вражеские беспилотники
Источник:Одесская ОВА в телеграме
В Одессе сообщают об ощутимых взрывах. Глава военной администрации пояснил, что так работает ПВО.
По словам Максима Марченко, ПВО сбивает вражеские беспилотники. Но в области все спокойно, обстрелов не было.
Противник начал активно использовать беспилотные летательные аппараты в городе и области. Но наша ПВО работает, и уже имеем тому подтверждение,
– заявил Марченко.
Он также в очередной раз обратился к российским военным. Сказал, что с каждым днем их смертей все больше. Руководству России их судьба безразлична, поэтому плен в Украине может стать для них не просто спасением. Марченко заявил, что это для них шанс на будущее. Он призвал россиян принять единственное правильное решение – сложить оружие и сдаться.
"Иначе безоговорочная вера украинского народа в победу превратит вас в удобрение на нашей земле", – сказал Марченко.