В Одессе снова слышны взрывы: в ОВА говорят, что ПВО активно сбивает вражеские беспилотники

В Одессе сообщают об ощутимых взрывах. Глава военной администрации пояснил, что так работает ПВО.

По словам Максима Марченко, ПВО сбивает вражеские беспилотники. Но в области все спокойно, обстрелов не было.

Противник начал активно использовать беспилотные летательные аппараты в городе и области. Но наша ПВО работает, и уже имеем тому подтверждение,

– заявил Марченко.

Он также в очередной раз обратился к российским военным. Сказал, что с каждым днем ​​их смертей все больше. Руководству России их судьба безразлична, поэтому плен в Украине может стать для них не просто спасением. Марченко заявил, что это для них шанс на будущее. Он призвал россиян принять единственное правильное решение – сложить оружие и сдаться.

"Иначе безоговорочная вера украинского народа в победу превратит вас в удобрение на нашей земле", – сказал Марченко.

Вас может заинтересовать, что мы также предлагаем сдаваться белорусским войскам: смотрите видео