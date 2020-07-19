В Одессе спасли дельфинов, которые "заблудились" в акватории городского пляжа: видео
Четыре дня стая дельфинов не могла выплыть из акватории городского пляжа Одессы в открытое море. К счастью, четырех взрослых дельфинов и двух детенышей удалось спасти.
В Одессе успешно завершилась спасательная операция по освобождению стаи дельфинов, сообщает "Думская".
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Примерно в 4:00 19 июля шестеро дельфинов семейства Афалин покинули акваторию пляжа и вышли в открытое море,
– говорится в сообщении.
Для этого остановили активное движение лодок, скутеров, плавсредств, катамаранов, убрали веревки с буйками, а люди отказались от отдыха в воде. И это сработало.
Спецоперацию по спасению дельфинов начали еще 18 июля.
Напомним, четверо взрослых дельфинов и двое детенышей заплыли за пирс, дезориентировались и потеряли место выхода.
Спасательная операция на одесском пляже: смотрите видео