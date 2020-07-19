Четыре дня стая дельфинов не могла выплыть из акватории городского пляжа Одессы в открытое море. К счастью, четырех взрослых дельфинов и двух детенышей удалось спасти.

В Одессе успешно завершилась спасательная операция по освобождению стаи дельфинов, сообщает "Думская".

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Примерно в 4:00 19 июля шестеро дельфинов семейства Афалин покинули акваторию пляжа и вышли в открытое море,

– говорится в сообщении.

Для этого остановили активное движение лодок, скутеров, плавсредств, катамаранов, убрали веревки с буйками, а люди отказались от отдыха в воде. И это сработало.

Спецоперацию по спасению дельфинов начали еще 18 июля.

Напомним, четверо взрослых дельфинов и двое детенышей заплыли за пирс, дезориентировались и потеряли место выхода.

Спасательная операция на одесском пляже: смотрите видео