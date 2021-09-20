В одесском районе Пересыпь утром 20 сентября столкнулись 2 маршрутки и легковушка. Как следствие, образовалась огромная пробка, которая тянется примерно 10 километров.
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Повредилось лобовое стекло
Маршрутки двигались в сторону центра города. Однако столкнулись на улице Атамана Головатого и заблокировали дорогу.
Заторы в Одессе / Карта google
Люди в результате аварии не пострадали. На фото с места видно, что у одного автобуса побилось лобовое стекло.
Из-за этого ДТП задержалось движение со стороны поселка. Большая пробка начинается на развилке Южной дороги и проспекта Добровольского. Причем далее по Южной дороге машины стоят до поворота на Крыжановку, а по Добровольского до Державина.
Маршрутка с пробитым лобовым стеклом / Фото "Думская"
Последние громкие ДТП
- На трассе под Белой Церковью 18 сентября произошла жесткая авария с Cherry Amulet. Легковушка съехала в кювет и несколько раз перевернулась. Как следствие, погибли 3 человека, которые были внутри.
- Вечером 17 сентября в Кривом Роге автомобиль BMW на большой скорости врезался в остановку общественного транспорта. Он повредил не только эту конструкцию, но и легковой автомобиль, который был припаркован рядом. Впоследствии очевидцы окружили водителя, чтобы помешать бегству. Однако к ним подошли несколько неизвестных и началась потасовка.
- На Сумщине вечером 17 сентября произошла жесткая авария. Автомобиль Toyota Highlander столкнулся с грузовиком DAF. В этой аварии погибли 3 человека.