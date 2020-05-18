В Одессе на улице Торговой обвалилась часть жилого дома: все что известно – фото и видео

В Одессе обрушилась часть жилого дома на улице Торговой. Разрушена часть здания с первого по третий этаж. Информация об инциденте поступила около 17 вечера 18 мая. По предварительным данным, пострадавших и жертв в результате обвала в Одессе нет.

Обвалилась часть дома-памятника архитектуры на улице Торговая, 20. Сейчас к поисково-спасательной операции привлекли 42 спасателей, передает пресс-служба ГСЧС.

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Жителей остального дома срочно эвакуировали. Обвалились примерно 6 – 7 квартир. Сейчас спасатели разбирают завалы, а на место уже прибыли медики.



Спасатели разбирают завалы / Пресс-служба ГСЧС

Вероятные причины обвала

Местные жители сообщают, что в соседнем доме проходил капитальный ремонт. Там раньше были бани. Их снесли, чтобы построить новое здание. На участке уже даже начали рыть котлован.

По словам жителей близлежащих домов, в последнее время на том месте вели работы по демонтажу бетонного основания бывшей бани. При этом зимой строители повредили теплотрассу, и люди, живущие здесь, сидели без тепла.



По соседству с домом, который обрушился, – строительство



По соседству с домом, который обрушился, – строительство

Свои опасения по обрушению дома на Торговой, 20 люди начали выражать еще год назад, а в марте этого года на его стене появилась большая трещина. Поэтому жители дома боялись провалиться в катакомбы, на которых, к слову и стоит это здание.

Обвал жилого дома в Одессе / Фото "Пушкинская", УСИ​

В то же время, спасатели сообщают, что вероятной причиной обвала могла стать утечка газа.

Обвал на улице Торговой в Одессе: видео

Обвал дома в Одессе: видео​

Что говорят жители и очевидцы

Жительница дома на Торговой, 20, где произошел обвал, Марина Манулина в комментарии "Думской" сообщила, что услышала, как трещит ее дом. Квартира женщины была расположена на 3 этаже.



Обвал с высоты птичьего полета / Фото "Думская"

Вниз рухнула вся квартира, кроме одной комнаты. Обвал похоронил и мою машину. В 16:20 услышали, как трещит дом, схватили документы и животных и выбежали. Остались без ничего,

– рассказала Манулина.

Что известно о доме, который обрушился в Одессе? Это архитектурный памятник – доходный дом Бенетато, возведенный в 1890 году. Здание расположено в историческом центре Одессы, недалеко от Одесского городского сада и Академического музыкально-драматического театра имени Василько.

Дом Бенетато в Одессе, где произошел обвал: карта​

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