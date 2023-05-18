Об этом 24 Каналу сообщил глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук. Он рассказал, что один охранник погиб, еще двое – ранены и находятся в больнице.

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Россия стремится уничтожить все, что для гражданских

Сергей Братчук отметил, что это было очень сложное воздушное сражение, в котором украинские силы ПВО не просто выстояли, а победили. Россия пытается уничтожать все, что поступает для гражданского населения, и давить психологически.

Враг пытается атаковать объекты, которые, по его мнению, логистические, промышленные. Россияне этого не скрывают. В частности, говорят, что Одесса сегодня является одним из самых больших хабов в государстве, через который идет гуманитарная помощь для всей Украины,

– сказал он.

Председатель общественного совета при Одесской ОВА добавил, что воздушная тревога продолжалась несколько часов. Сейчас ситуация контролируется.

Последствия ракетного удара по Одессе / Фото: телеграмм-канал "Погляд Назара"

Так выглядит завод, в который попал обломок ракеты / Фото: телеграм-канал "Погляд Назара"

Обломок ракеты, которую сбили, попал в промышленный объект / Фото: телеграмм-канал "Погляд Назара"

Обломок российской ракеты попал в завод / Фото: телеграмм-канал "Погляд Назара"