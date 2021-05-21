Таксист несколько раз бил юношу так, что тот 4 раза упал на землю. Однако несколько раз парень упал от легкого толчка.
Другой случай Массовая драка в клубе Vanity в Одессе: появилось видео
Более об этом конфликте
Авторы ролика – очевидцы, которые в этот момент были рядом. Именно они сообщили, что водитель серого автомобиля является таксистом. Почему началась драка – неизвестно.
Большинство видео парень сам нападает на таксиста, который в несколько раз больше его. Также он сорвал с водителя футболку.
Впоследствии пьяный молодой человек решил повредить автомобиль. Он вырывал резиновую прокладку дверцы.
Рядом был мужчина, который разнял "бойцов" и девушка. Она безрезультатно пыталась сдержать парня.
Драка таксиста и пьяного пассажира: видео телеграм-канала "Ху***я Одесса"