Таксист несколько раз бил юношу так, что тот 4 раза упал на землю. Однако несколько раз парень упал от легкого толчка.

Другой случай Массовая драка в клубе Vanity в Одессе: появилось видео

Более об этом конфликте

Авторы ролика – очевидцы, которые в этот момент были рядом. Именно они сообщили, что водитель серого автомобиля является таксистом. Почему началась драка – неизвестно.

Большинство видео парень сам нападает на таксиста, который в несколько раз больше его. Также он сорвал с водителя футболку.

Впоследствии пьяный молодой человек решил повредить автомобиль. Он вырывал резиновую прокладку дверцы.

Рядом был мужчина, который разнял "бойцов" и девушка. Она безрезультатно пыталась сдержать парня.

Драка таксиста и пьяного пассажира: видео телеграм-канала "Ху***я Одесса"

Обратите внимание! Во Львове 20 мая подрались 2 водителя пригородного маршрута №184а. В автобусов сместился график движения, поэтому один водитель догнал другого, отобрал у него ключи и поехал дальше. Впоследствии обоих мужчин отстранили от работы.