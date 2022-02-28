В Одессе – воздушная опасность

В Одессе была объявлена воздушная тревога. Местным жителям нужно немедленно перейти в укрытие.

Накануне в Арциз на Одещине попала ракета. О пострадавших ничего не известно, в городе из-за угрозы объявили комендантский час.

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В Одессе тем временем активно работает система противовоздушной обороны. Так 27 февраля воздушное пространство города хотели нарушить. Однако ПВО этого не разрешило.

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