Кардиохирурги областной детской больницы провели мальчику уникальную операцию на сердце.

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Что известно о ранении и состоянии ребенка

В субботу, 1 апреля, в медучреждение госпитализировали 7-летнего ребенка с травмой сердца от шарового ранения. В больнице отметили, что игра двух братьев 7-ми и 8-ми лет винтовкой закончилась ранением левой части грудной стенки с проникновением пули в полость перикарда (сердечной сумки) и поражением задней стенки левого желудочка сердца.

Ребенок родился в "рубашке", потому что, к счастью, мальчик был вовремя госпитализирован в Татарбунарскую многопрофильную больницу и переведен в наше учреждение, где был прооперирован в ургентном порядке нашими кардиохирургами. Они выполнили оперативное вмешательство на сердце и спасли ребенка,

– сообщил директор Одесской областной детской клинической больницы Павел Георгиев.

Сейчас мальчик чувствует себя лучше и находится в послеоперационном периоде.



Врачи провели раненому мальчику операцию на сердце / Фото из соцсетей Одесской ОВА

Обратите внимание! В ОВА призывают: "Уважаемые родители, просим вас следить за тем, чтобы предметы защиты, в том числе оружие, растворы дезинфекции, моющие средства, содержащие вредные вещества, были в надежном и безопасном для детей месте".

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Под Киевом качелей убило ребенка

В городе Вишневое в Киевской области 10 марта произошла трагедия. Шестилетний мальчик погиб в результате травмирования качелями.

Около 12:25 мать с сыном были на прогулке в сквере и на детской площадке. Мальчик ехал на самокате, однако, у качелей внезапно бросил его на землю и побежал туда.

В этот момент качались 3 девочки школьного возраста. Мальчик ударился виском об угол. В полиции отмечают, что это произошло случайно. Ребенок упал и потерял сознание.

Пострадавшего госпитализировали и провели ему операцию. К сожалению, спасти мальчика не удалось.