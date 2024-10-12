Взрывы подтвердил мэр Одессы Геннадий Труханов. Предварительно в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики, а через несколько минут – о скоростной цели в направлении Одесской области.

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В 21:03 в городе был слышен взрыв.

Пока подробностей относительно попаданий или отражения атаки – информации не было.

Враг ударил "Искандером"

Мониторинговые каналы сообщили, что взрывы произошли в пределах Одесского района. Враг атаковал "Искандером".

"Взрыв прогремел в пределах Одесского района Одесской области. Было применено 1х баллистическую ракету Искандер-М", – говорится в сообщении.

При этом отмечают, что угроза баллистики продолжается, из Крыма и из Курска.

Россия в очередной раз начала ночной террор

Вечером 12 октября Воздушные силы также сообщили, что несколько групп ударных беспилотников на Черниговщине движутся в юго-западном направлении, один БПЛА движется на Бориспольский район Киевщины, группа беспилотников движется с Полтавщины на запад, БПЛА с Сумщины летят на Черниговщину.

Также известно о пуске КАБов в направлении Сумщины.