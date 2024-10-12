Вибухи підтвердив мер Одеси Генадій Труханов. Попередньо у Повітряних силах попередили про загрозу балістики, а за декілька хвилин – про швидкісну ціль у напрямку Одещини.

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О 21:03 у місті було чутно вибух.

Наразі подробиць щодо влучань чи відбиття атаки – інформації не було.

Ворог вдарив "Іскандером"

Моніторингові канали повідомили, що вибухи стались в межах Одеського району. Ворог атакував "Іскандером".

"Вибух пролунав в межах Одеського району Одещини. Було застосовано 1х балістичну ракету Іскандер-М", – ідеться у повідомленні.

При цьому наголошують, що загроза балістики триває, з Криму та з Курську.

Росія вкотре розпочала нічний терор

Увечері 12 жовтня Повітряні сили також повідомили, що кілька груп ударних безпілотників на Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку, один БПЛА рухається на Бориспільський район Київщини, група безпілотників рухається з Полтавщини на захід, БПЛА з Сумщини летять на Чернігівщину.

Також відомо про пуск КАБів у напрямку Сумщини.