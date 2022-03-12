В Одессе задержали диверсанта, который снимал государственные флаги

Россия продолжает засылать своих диверсантов в украинские города. Иногда они выделяются неоднозначными поступками, из-за чего обращают на себя дополнительное внимание.

Одного из них задержали в Одессе. Он отличился тем, что снимал государственные флаги со зданий. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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Задержали его на перекрестке улиц Прохоровской и Разумовской.

Диверсант снимал украинские флаги с домов / Фото Сергей Братчук

Задержанным оказался 27-летний житель Кировоградской области.