В Одессе задержали диверсанта, который снимал государственные флаги
12 марта 2022 , 19:08Читати новину українською
Источник:Сергей Братчук
Россия продолжает засылать своих диверсантов в украинские города. Иногда они выделяются неоднозначными поступками, из-за чего обращают на себя дополнительное внимание.
Одного из них задержали в Одессе. Он отличился тем, что снимал государственные флаги со зданий. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Важно Как выглядит уничтоженный Мариуполь после тяжелых обстрелов: жуткие кадры
Задержали его на перекрестке улиц Прохоровской и Разумовской.
Диверсант снимал украинские флаги с домов / Фото Сергей Братчук
Задержанным оказался 27-летний житель Кировоградской области.