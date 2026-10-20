Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как корректировщица шпионила из транспорта и где ее задержали?

Вражеской корректировщицей оказалась торговая представительница местной пищевой компании. В поле зрения российской спецслужбы одесситка попала, когда искала дополнительный заработок в телеграм-каналах.

После дистанционного вербования связь с кураторами злоумышленница поддерживала через сообщника. Им оказался сотрудник одного из отделов оккупационного МВД РФ во временно аннексированном Крыму.

По инструкциям оккупантов женщина фиксировала скопления личного состава и военной техники, отмечая координаты на картах Google. Отдельным заданием была передача данных о больших логистических узлах в одесском порту.

Для маскировки разведывательных вылазок фигурантка регулярно меняла маршруты общественного транспорта. Из окон автобусов и троллейбусов она тайно снимала расположение стратегических целей на смартфон.



Скриншоты переписки вражеского агента с заказчиками / Фото СБУ

Киберспециалисты и следователи задержали подозреваемую с поличным во время доразведки возле очередного объекта. У задержанной изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки со спецслужбами страны-агрессора.

Следователи объявили фигурантке о подозрении в государственной измене, совершенной во время военного положения. Суд поместил одесситку под стражу без возможности внесения денежного залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с полной конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Днепропетровской области правоохранители задержали агента. Женщина навела вражеский удар на стратегический объект и отчитывалась перед кураторами о нанесенных разрушениях.

Кроме того, ранее 24 Канал рассказывал о задержании вражеских агентов в Днепре и Славянске, которые отслеживали передвижения колонн техники Сил обороны и передавали координаты городских автозаправочных станций.