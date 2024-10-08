Кричала "Ахмат – сила, а Россия – мощь": в Одессе женщина пыталась повесить триколор на памятник

В Одессе вечером 8 октября случился скандал. Женщина пыталась повесить российский флаг на месте снесенного памятника Екатерине II, но ей помешали прохожие.

Сейчас с гражданкой работают правоохранители. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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Что известно об инциденте в Одессе с женщиной и триколором

Об инциденте вечером 8 октября первыми сообщили местные телеграм-каналы. На кадрах можно увидеть, как женщина в солнцезащитных очках и спортивном наряде поднялась на постамент, где ранее стоял монумент "Основателям Одессы", центральной фигурой которого была российская императрица Екатерина II.

Женщина развернула российский флаг и пыталась закрепить его на памятнике. Однако это заметила группа прохожих, которая помешала ее действиям.

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Тогда же очевидцы требовали, чтобы женщина прекратила свои действия, а потом между ними вспыхнула стычка. Одному из мужчин удалось вырвать из ее рук российский триколор.

Кроме того, люди напомнили женщине, что буквально этим же вечером Россия нанесла удар по городу, в результате чего погиб человек. И в ответ начала спорить и говорить, что, мол, ракеты по Одессе запустила не Россия, а сейчас идет "гибридная война".

Когда женщину заставили снять очки, она сказала на русском: "Ахмат" – сила, Россия – мощь, Аллаху Акбар, Бог – один, ребята".

Что говорят в полиции о скандале

В конце концов на место происшествия прибыли правоохранители. По данным местных СМИ, сначала российский триколор прохожие хотели сжечь, но в конце концов передали полиции.

В полиции Одесской области отметили, что устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего 7 октября вечером на Европейской площади.

Личность гражданки установлена, с ней на месте происшествия работают полицейские, изымаются вещественные доказательства,

– заявили в полиции.

В конце концов полицейские подчеркнули, что женщина будет доставлена в территориальное подразделение полиции и предоставлена правовая квалификация ее действиям.



Полиция занимается женщиной, которая хотела повесить российский флаг в Одессе / Фото полиции Одесской области

Между тем местные СМИ пишут, что женщиной, которая пыталась развесить российский флаг в Одессе, уже занимается СБУ. Ранее она могла быть в розыске за сепаратизм.