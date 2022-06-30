Одесская область теперь уже окончательно освобождена от россиян

Одесская область полностью освобождена от российских захватчиков – 30 июня ВСУ очистили от оккупантов остров Змеиный.

Одесская область без российских захватчиков

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона, передает 24 канал. Он подтвердил информацию от Генштаба, что Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов.

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Напомню, что остров Змеиный, известный, как Змеебаевка, – это поселок Белое Измаильского района Одесской области. Поэтому, конечно, мы очень радуемся успехам наших военных, не забываем тех, кто отдал жизнь за это и молимся за тех, кто в бою. Надеемся, что новости будут становиться все лучше и это качество также перейдет и в количество,

– сказал спикер Одесской ОВА.

"Жест доброй воли"

Он добавил, что стратегия у россиян должна быть только одна – убегать пока не поздно. И назвал ложью заявления россиян о "жесте доброй воли".

"Когда россияне говорят о жесте доброй воли, мы понимаем, что наши Вооруженные силы заставили их отступить. В Херсонской области тоже есть позитивные новости, о них сообщат чуть позже. Такая ситуация показывает, что удалось отразить очередное наступление врага и поэтому он действует, как террорист и обстреливает ракетами гражданские объекты – это одесские реалии, потому что ежедневно нам прилетает", – добавил Братчук.

Отметим, что россияне заявили, что уходят из Змеиного, чтобы украинское зерно у представителей ООН имели возможность вывезти из портов. Но в последнее время ВСУ активно обстреливали остров. 29 июня стало известно, что наши военные уничтожили очередной российский комплекс "Панцирь-С1" и нанесли более 10 точных ударов по Змеиному.

23 июня. Украинские военные уничтожили на Змеином еще один ЗРПК "Панцирь-С1". А 21 июня. ВСУ уничтожили на острове 49 россиян, ЗРПК "Панцирь-С1", две самоходные гаубицы "Мста-С", один тягач, одну станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также пять единиц бронированной и автомобильной техники.

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