Бдительный глаз работников ГПСУ заметил, что что-то с "бабушкой" не так. Они опубликовали видео разоблачения изобретательного мужчины.

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Одессит переоделся "в бабушку"

Цветочный платок, очки, клетчатая сумка – изобретательный одессит замаскировался "под бабушку", чтобы добраться в приграничье. Впрочем псевдобабусю разоблачили пограничники еще по дороге к месту назначения,

– указали в ГПСУ.

Стало известно, что мужчина сел на поезд "Киев – Ужгород" без документов. Впоследствии он признался, что планировал добраться до Словакии незаметным. За содеянное ему придется отвечать перед судом.

Маскарад на границе со Словакией: смотрите видео

Напомним, что около недели назад в Одесской области задержали грузовик с уклонистами, которые планировали незаконно покинуть Украину. В прицепе обнаружили 41 человека. Вероятно, позже группа должна была разделиться или же организаторы придумали другой способ, чтобы перевезти уклонистов в Молдову.