Одессит создал международный канал поставки наркотиков

Житель Одессы создал канал поставок партий кокаина и амфетамина из-за рубежа через сервисы международной почтовой связи. Эти психотропные вещества он распространял на территории Украины.

Мужчина заказывал товар у иностранных сообщников. Для расчета с поставщиками использовал криптовалюту, сообщает СБУ Одессы.

Читайте также: В Одессе сожгли свыше 4 тонн наркотиков: видео

Чтобы скрыть свою преступную деятельность, человек получал посылки мелкими партиями в бандеролях с виниловыми пластинками. При получении очередной посылки с амфетамином преступника задержали сотрудники СБУ.

По данным Службы безопасности, еще две посылки с кокаином и МDMA сейчас на пути в Украину. Их изымут по прибытии.



Задержали одессита, который распространял наркотики / Фото: СБУ

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств). Правоохранители проводят расследование.