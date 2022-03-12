"Добро пожаловать в ад", – обратился к оккупантам представитель оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире 24 канала.

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По его словам, враг подло вступил на украинские земли, поэтому и реакция у людей соответствующая.

Кто-то раньше говорил о пророссийских взглядах у одесситов. Но скажу честно, русских здесь встречать с караваем никто не будет. Часть одесситов сразу изменила свое мировоззрение после того, как увидела кадры из Харькова, Ахтырки, Чернигова, Киева, Мариуполя и тому подобное. Это больное место,

– заявил Братчук.

Чиновник добавил, что говорят, что Украина начинается с Одессы, поэтому он надеется, что освобождение наших земель тоже начнется оттуда. "Потому что у нас есть ресурс, мы готовы", –добавил спикер штаба Одесской ОВА.

Сергей Братчук о том, как Одесса готовится к наступлению оккупантов:

Добавим, что одесский городской глава Геннадий Труханов считает, что россияне передумали нападать на Одессу с моря. Вместо этого они планируют сначала окружить город силами с Николаевщины и Приднестровья. Так, согласно последней информации, корабли, которые были неподалеку от Одессы, передислоцировали в район Крыма.