"Ласкаво просимо до пекла", – звернувяс до окупантів речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

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За його словами, ворог підло вступив на українські землі, тому і реакція в людей відповідна.

Хтось раніше говорив про проросійські погляди в одеситів. Але скажу чесно, росіян тут зустрічати з короваєм ніхто не буде. Частина одеситів одразу змінила свій світогляд після того, як побачила кадри з Харкова, Охтирки, Чернігова, Києва, Маріуполя тощо. Нам це все болить,

– заявив Братчук.

Чиновник додав, що кажуть, що Україна починається з Одеси, тож він сподіваюся, що звільнення наших земель теж почнеться звідти. "Бо в нас є ресурс, ми готові", –додав речник штабу Одеської ОВА.

Сергій Братчук про те, як Одеса готується до наступу окупантів:



Додамо, що одеський міський голова Геннадій Труханов вважає, що росіяни передумали нападати на Одесу з моря. Натомість вони планують спершу оточити місто силами з Миколаївщини та Придністров'я. Так, згідно з останньою інформацією, кораблі, які були неподалік Одеси, передислокували до району Криму.