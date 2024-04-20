На месте попадания работают соответствующие службы. В то же время наши защитники смогли уничтожить большинство ракет врага над акваторией Черного моря возле Одесской области.

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Враг атаковал под утро Одесскую область

В Силах обороны Юга Украины отметили, что враг продолжает системный ракетный террор южных областей нашего государства. В частности, на рассвете противник направил управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации по Одесской области.

Обе цели были уничтожены в акватории Черного моря,

– отметили украинские военные.

Кроме того, россияне уже утром нанесли террористический удар баллистикой с временно оккупированного Крыма по Одессе. Там поражен инфраструктурный объект.

"Информация о степени повреждения и пострадавших уточняется", – рассказали в Силах обороны Юга Украины.

Об атаке высказался также и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он отметил, что две российские ракеты успешно уничтожили украинские силы ПВО.

Также в Силах обороны Юга Украины отметили, что еще с ночи враг атаковал баллистикой промышленную инфраструктуру Запорожья. Информация о пострадавших не поступала, детали уточняют.

К тому же в течение ночи и на рассвете противовоздушная оборона уничтожила 3 вражеских разведдрона в районе Кривого Рога, а также в Николаевской и Одесской областях.

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