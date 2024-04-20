На місці влучання працюють відповідні служби. Водночас наші захисники змогли знищити більшість ракет ворога над акваторією Чорного моря біля Одеської області.
До теми Вночі ворог знову вдарив по Україні ракетами: скільки цілей знищили ЗСУ
Ворог атакував під ранок Одеську область
У Силах оборони Півдня України зазначили, що ворог продовжує системний ракетний терор південних областей нашої держави. Зокрема, на світанку противник спрямував керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині.
Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря,
– зазначили українські військові.
Крім того, росіяни вже зранку завдали терористичного удару балістикою з тимчасово окупованого Криму по Одесі. Там уражено інфраструктурний об'єкт.
"Інформація про ступінь пошкодження і постраждалих уточнюється", – розповіли у Силах оборони Півдня України.
Про атаку висловився також і очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він зазначив, що дві російські ракети успішно знищили українські сили ППО.
Також у Силах оборони Півдня України зазначили, що ще з ночі ворог атакував балістикою промислову інфраструктуру Запоріжжя. Інформація про постраждалих не надходила, деталі уточнюють.
До того ж протягом ночі й на світанку протиповітряна оборона знищила 3 ворожих розвіддрони у районі Кривого Рогу, а також у Миколаївській і Одеській областях.
В Одеській області чули потужні вибухи
- Російські загарбники вранці 20 квітня атакували Одеську область. Внаслідок цього в місті кілька разів лунали потужні вибухи.
- Близько 5:55 стало відомо про рух керованої авіаційної ракети Х-59, в напрямку Одещини з Чорного моря. Тоді ворожі цілі в небі знищили сили протиповітряної оборони нашої держави.
- Втім, вже о 6:45 для області знову залунав сигнал тривоги. Перед цим в Одесі пролунали вибухи. У місті після гучних звуків з'явився стовп чорного диму. О 7:02 для регіону дали відбій.