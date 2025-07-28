Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУ ГСЧС в Одесской области.

Смотрите также Из воды достали отдыхающие: в Чернигове трагически погиб 3-летний мальчик

Что известно об инциденте в Одесской области?

В ГСЧС рассказали, что 27 июля днем в городе Балта Подольского района в результате непогоды погиб подросток, а также 4 детей получили ранения. Началась непогода, когда те отдыхали в палатке у реки.

Началась непогода, поднялся сильный ветер, в результате чего упало дерево на палатку, в которой находились подростки,

– рассказали в ГСЧС.

Последствия непогоды в области: смотрите фото ГСЧС Одесской области

Спасатели прибыли на место, из-под дерева освободили 4 детей, которых передали медикам. К сожалению, пятого ребенка спасти не удалось. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают представители полиции.

Напомним, что в понедельник, 28 июля, в некоторых регионах Украины июля возможны значительные дожди, грозы, град и шквалы. В частности, непогода ожидается на Волыни, Винницкой, Кировоградской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.