Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУ ДСНС в Одеській області.

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Що відомо про інцидент в Одеській області?

У ДСНС розповіли, що 27 липня вдень в місті Балта Подільського району внаслідок негоди загинув підліток, а також 4 дітей зазнали поранень. Почалася негода, коли ті відпочивали в наметі біля річки.

Почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого впало дерево на намет, в якому перебували підлітки,

– розповіли в ДСНС.

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Рятувальники прибули на місце, з-під дерева визволили 4 дітей, яких передали медикам. На жаль, п'яту дитину врятували не вдалося. Усі обставини події наразі встановлюють представники поліції.

Нагадаємо, що в понеділок, 28 липня, у деяких регіонах України липня можливі значні дощі, грози, град та шквали. Зокрема, негода очікується на Волині, Вінниччині, Кіровоградщині, Івано-Франківщині та Рівненщині.