В Одесской области заметили смерч: в сети поделились видео явления природы
- В Одесской области 14 июля зафиксировали смерч вблизи трассы Киев – Одесса, который поднял пыль и растительность.
- Смерч не вызвал разрушений или пострадавших, и это явление было снято на видео очевидцами.
В сети показали видео природного явления возле трассы Киев – Одесса. Смерч бушевал днем 14 июля в Одесской области.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
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Смерч в Одесской области
В одесских телеграмм-каналах появилось видео, на котором смерч бушевал в поле недалеко от дороги.
Смерч в Одесской области: смотрите видео свидетелей
На кадрах видно темную воронку, которая вращалась вокруг земной поверхности и поднимала пыль и растительность. По словам очевидцев, смерч бушевал в поле неподалеку трассы Киев – Одесса днем в Одесской области.
Данных о пострадавших в результате природного явления нет. Предварительно, смерч коснулся населенных пунктов и не вызвал разрушения.
Редкое природное явление попало на видео: смотрите ролик очевидцев
На кадрах можно увидеть, что вихрь был четко видим с дороги, и наблюдался с нескольких километров.