В Одесской области заметили смерч: в сети поделились видео явления природы

В сети показали видео природного явления возле трассы Киев – Одесса. Смерч бушевал днем 14 июля в Одесской области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Смерч в Одесской области

В одесских телеграмм-каналах появилось видео, на котором смерч бушевал в поле недалеко от дороги.

Смерч в Одесской области: смотрите видео свидетелей

На кадрах видно темную воронку, которая вращалась вокруг земной поверхности и поднимала пыль и растительность. По словам очевидцев, смерч бушевал в поле неподалеку трассы Киев – Одесса днем в Одесской области.

Данных о пострадавших в результате природного явления нет. Предварительно, смерч коснулся населенных пунктов и не вызвал разрушения.

Редкое природное явление попало на видео: смотрите ролик очевидцев

На кадрах можно увидеть, что вихрь был четко видим с дороги, и наблюдался с нескольких километров.