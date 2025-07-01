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24 Канал Новости Украины В Одесской области заметили смерч: в сети поделились видео явления природы
14 июля, 18:00
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В Одесской области заметили смерч: в сети поделились видео явления природы

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • В Одесской области 14 июля зафиксировали смерч вблизи трассы Киев – Одесса, который поднял пыль и растительность.
  • Смерч не вызвал разрушений или пострадавших, и это явление было снято на видео очевидцами.

В сети показали видео природного явления возле трассы Киев – Одесса. Смерч бушевал днем 14 июля в Одесской области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Смерч в Одесской области

В одесских телеграмм-каналах появилось видео, на котором смерч бушевал в поле недалеко от дороги.

Смерч в Одесской области: смотрите видео свидетелей

 

На кадрах видно темную воронку, которая вращалась вокруг земной поверхности и поднимала пыль и растительность. По словам очевидцев, смерч бушевал в поле неподалеку трассы Киев – Одесса днем в Одесской области.

Данных о пострадавших в результате природного явления нет. Предварительно, смерч коснулся населенных пунктов и не вызвал разрушения.

Редкое природное явление попало на видео: смотрите ролик очевидцев

 

На кадрах можно увидеть, что вихрь был четко видим с дороги, и наблюдался с нескольких километров.